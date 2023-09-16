Румунія могла б збивати російські дрони. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав багаторічний речник НАТО Джеймі Ши, який пропрацював у структурі організації понад 38 років.

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Чому НАТО не активує 5 статтю

"За допомогою НАТО і своїх власних систем Румунія могла б збивати ці дрони, особливо іранські "Шахеди", які літають не дуже швидко і є досить великими, а отже можуть бути мішенню", – сказав він.

Однак Джеймі Ши зазначив, що все залежить від сприйняття інциденту як навмисної атаки, а не як випадковості. Тобто, для того, щоб активувати 5 статтю НАТО, потрібне розуміння, що саме країна-член Альянсу була ціллю атаки.

Звичайно, Росія несе відповідальність, тому що це Росія, а не Україна, стріляє з цих систем, щоб знищити будівлі, зерносховища, та вбиває цивільних. Але що стосується посилання на статтю 5, то це дуже сильно залежить від оцінки того, що така атака була навмисною, що саме країна-член НАТО була метою, і що ця атака не була випадковістю,

– зазначив багаторічний речник НАТО.

Що таке 5 стаття НАТО У разі, якщо будь-яка з держав-членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени НАТО вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Крім того, Джеймі Ши наголосив на проблемі уламків, "що є класичною проблемою протиповітряної оборони, і тому це не так просто".

Якщо ви влучаєте в безпілотник і він розпадається на 1000 маленьких шматочків, які падають на землю, дуже важко перехопити ці 1000 маленьких шматочків,

– сказав він.

Зрештою, Джеймі Ши вважає закономірними заходи уряду Румунії з точки зору укриттів і систем оповіщення повітряної тривоги.

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