Так, оккупанты нанесли ряд ударов дронами-камикадзе по объектам инфраструктуры в Белой Церкви, из-за чего вспыхнули масштабные пожары.

Кстати 6 взрывов и масштабный пожар: что известно об атаке Белой Церкви дронами-камикадзе

На месте происшествия задействовали 57 человек личного состава ГСЧС и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Спасатели потушили пожар в Белой Церкви / Фото ГСЧС:

Атака дронами Белой Церкви: что известно

Ночью 5 октября Россия атаковала Белую Церковь иранскими дронами типа Shahed-136. В городе зафиксировали 6 попаданий. Один человек пострадал, но, к счастью, угрозы его жизни нет. Отметим, что это первый случай атаки дронами-камикадзе на территории Киевской области. Ранее оккупанты использовали эти беспилотники на Юге.

Захватчики повредили 3 объекта инфраструктуры. Разрушение – средней сложности, однако власти уверяют, что после победы все восстановят.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что россияне выпустили около 12 дронов, которые атаковали с Юга. Шесть были сбиты: 3 – зенитно-ракетными войсками на Юге, а еще 3 – авиацией воздушных сил. Подчеркивают, что дроны-камикадзе представляют серьезную угрозу. Их нужно сбивать любыми силами.

Детальнее – что известно о массированной атаке дронами по Украине: видео