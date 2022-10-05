Так, окупанти завдали низку ударів дронами-камікадзе по об'єктах інфраструктури у Білій Церкві, через що спалахнули масштабні пожежі.

До речі 6 вибухів і масштабна пожежа: що відомо про атаку Білої Церкви дронами-камікадзе

На місці події задіяли 57 чоловік особового складу ДСНС та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Рятувальники загасили пожежу у Білій Церкві / Фото ДСНС:

Атака дронами Білої Церкви: що відомо

Вночі 5 жовтня Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами типу Shahed-136. У місті зафіксували 6 влучань. Одна людина постраждала, але, на щастя, загрози її життю немає. Зауважимо, що це – перший випадок атаки дронами-камікадзе на території Київської області. Раніше окупанти використовували ці безпілотники на Півдні.

Загарбники пошкодили 3 об'єкти інфраструктури. Руйнування – середньої складності, однак влада запевняє, що після перемоги все відновлять.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що росіяни випустили близько 12 дронів, які атакували з Півдня. Шість було збито: 3 – зенітно-ракетними військами на Півдні, а ще 3 – авіацією повітряних сил. Наголошують, що дрони-камікадзе становлять серйозну загрозу. Їх потрібно збивати будь-якими силами.

Детальніше – що відомо про масовану атаку дронами по Україні: відео