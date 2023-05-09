На словах ты Лев Толстой: ISW о россиянах, пытающихся преувеличить успешность атак "Шахедами"

В ночь на 8 мая россияне совершили самую массированную атаку дронами по Киеву. Оккупанты выпустили более 30 "Шахедов". И все их удалось сбить силам ПВО.

Казалось бы, все это должно было как-то ударить по россиянам, а также их чрезмерной самоуверенности. Но и в этой отрицательной результативности враг сумел найти себе преимущества. Вернее, сумел придумать.

Читайте также Под прицелом были Киев и Одесса: все, что известно об обстреле в ночь на 8 мая

Оккупанты преувеличивают достижения

Это сделали акцент в свежем отчете Института по изучению войны. В нем отметили, что враг в ночь на 8 мая совершил очередной массированный ракетный и беспилотный удар по Украине

По данным Генштаба, российские захватчики выпустили 16 ракет по Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областям. Кроме того, силам ПВО удалось сбить 35 из 35 запущенных "Шахедов", летевших на Киевщину.

В то же время в Институте обратили внимание на слова городского головы Киева Виталия Кличко. Он отметил, что говорится о 36 БПЛА, летевших на Киев. Всего же Украину атаковали 60 иранскими "мопедами".

"Отчет Кличко, скорее всего, вероятен, поскольку он был опубликован почти через четыре часа после первого раунда украинских сообщений об ударе "Шахедами", – отметили в Институте.

В отчете также отметили, что украинский Красный Крест сообщил о попадание одной российской ракеты в склад Красного Креста в Одесской области.

Тем временем российские военкоры радовались вроде бы успешности своей атаки. Они заявляли, что военные ужесточили удары по Киеву. Один из военкоров также утверждал, что оккупанты провели крупнейшую кампанию ударов по Киеву с начала полномасштабного вторжения.

Все заявления россиян натолкнули аналитиков Института на вывод. Они считают, что враг, вероятно, "чрезмерно компенсирует неэффективность ударов с беспилотников, преувеличивая их размер и масштаб". Поэтому здесь самая напрашивается фраза о Льве Толстом. Приводить мы вам ее не будем. Если не знаете – можете загуглить. К слову, она отлично демонстрирует всю российскую армию, которая хотела "взять" Киев за три дня.

Заметим, что минимизировать негативные последствия массированной атаки дронами помогли силы ПВО. В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что "даже 100-процентный результат поражений воздушных целей не гарантирует безопасное пребывание там, где работает ПВО". В ведомстве напоминают, что опасными могут быть обломки зенитных ракет и пораженных иранских "мопедов"