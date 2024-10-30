Трогательное видео показала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает 24 Канал. Это произошло в результате очередной атаки российскими дронами Соломенского района в Киеве.
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Спасенная жизнь пушистика
На опубликованном чрезвычайниками видео видно, как спасатели извлекают кота из поврежденной квартиры и оказывают ему первую помощь.
Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела,
– рассказали в ГСЧС.
В результате своевременных действий спасателей животное удалось реанимировать, и теперь котик вернулся к своему хозяину домой, где восстанавливается после пережитого стресса.
Чрезвычайники спасают кота: смотрите видео
К слову, в Киеве более двух часов длилась воздушная тревога. Падение обломков беспилотника вызвало пожар в многоэтажном жилом доме. Обломками также было повреждено здание детского сада.
Это уже девятнадцатая атака на столицу за октябрь.
Оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 30 октября, запустив 62 дрона из Орла и Приморско-Ахтарска. Силам ПВО удалось сбить по меньшей мере 33 из них.