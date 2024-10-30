Среди пострадавших 11-летний ребенок. О последствиях атаки отчитывается Киевская городская военная администрация.

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Какие последствия российской атаки на столицу 30 октября

Падение обломков БПЛА вызвало пожар в многоэтажном жилом доме. Обломками также повреждено здание детского сада.

Из него эвакуированы 18 человек, 9 человек пострадали. Среди них 11-летний ребенок, который, вероятно, пострадал из-за острой реакции на стресс.

Последствия атаки дронов-камикадзе по Соломенскому району столицы 30 октября: смотрите видео

Более двух часов в Киеве звучала воздушная тревога. Это была уже девятнадцатая атака на город за октябрь.

Напомним, оккупанты атаковали Украину беспилотниками в ночь на 30 октября. Враг запустил 62 дрона из Орла и Приморско-Ахтарска. По меньшей мере 33 из них сбили силы противовоздушной обороны.