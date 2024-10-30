Серед постраждалих 11-річна дитина. Про наслідки атаки звітує Київська міська військова адміністрація.

Дивіться також Вночі ворог атакував 62 БпЛА: скільки збили

Які наслідки російської атаки на столицю 30 жовтня

Падіння уламків БпЛА спричинило пожежу у багатоповерховому житловому будинку. Уламками також пошкоджено будівлю дитячого садочка.

З нього евакуйовано 18 людей, 9 осіб постраждали. Серед них 11-річна дитина, яка, ймовірно, постраждала через гостру реакцію на стрес.

Наслідки атаки дронів-камікадзе по Солом’янському району столиці 30 жовтня: дивіться відео

Понад дві години в Києві лунала повітряна тривога. Це була вже дев’ятнадцята атака на місто за жовтень.

Нагадаємо, окупанти атакували Україну безпілотниками вночі проти 30 жовтня. Ворог запустив 62 дрони з Орла та Приморсько-Ахтарська. Щонайменше 33 з них збили сили протиповітряної оборони.