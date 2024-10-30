Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти також завдали удару ракетою невстановленого типу з Бєлгородської області по приватному сектору на Сумщині.

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Що відомо про атаку ворога дронами

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти вночі проти 30 жовтня били по Україні 62 безпілотниками. Зокрема, запустили ударні БпЛА типу "Шахед" та дрони невстановленого типу.

Також ворожа тактична авіація постійно завдає ударів керованими авіабомбами по прифронтовій території на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках.

Станом на 07:00 (30 жовтня – 24 Канал) підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях,

– заявили військові.

Вони уточнили, що повітряний напад відбивали:

зенітні ракетні війська,

авіація,

підрозділи РЕБ,

мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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За даними повітряних сил, 25 безпілотників локаційно втратили. Військові також ще уточнюють та оновлюють дані.