Мер міста Віталій Кличко заявив, що уламки дрона влучили в житловий будинок в Солом'янському районі. Повітряна тривога на Київщині тривала з 01:50 по 05:38 30 жовтня, у столиці – з 03:26 по 05:36.

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Що відомо про пошкоджений будинок та поранених людей в Києві

Віталій Кличко розповів, що пожежа в житловому будинку Солом'янського району спалахнула на другому та третьому поверхах. У ДСНС розповіли, що вогонь спалахнув на площі 40 квадратних метрів. Вже о 4:56 рятувальники ліквідували пожежу.

Станом на 4:49 кількість поранених зросла дев'яти. Серед них – 11-річна дівчинка, всім медики надали допомогу на місці.

Під час гасіння пожежі евакуювали 18 осіб, 30 – вивели на свіже повітря. Одну людину врятували. 9 осіб – постраждали,

– зазначили пожежники.

Рятувальні служби ще працювали на місці, медики чергували.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що пожежа також спалахнула у 8-поверховій адміністративній будівлі. На щастя, вогонь ліквідували.

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