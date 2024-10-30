Мер міста Віталій Кличко заявив, що уламки дрона влучили в житловий будинок в Солом'янському районі. Повітряна тривога на Київщині тривала з 01:50 по 05:38 30 жовтня, у столиці – з 03:26 по 05:36.
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Що відомо про пошкоджений будинок та поранених людей в Києві
Віталій Кличко розповів, що пожежа в житловому будинку Солом'янського району спалахнула на другому та третьому поверхах. У ДСНС розповіли, що вогонь спалахнув на площі 40 квадратних метрів. Вже о 4:56 рятувальники ліквідували пожежу.
Станом на 4:49 кількість поранених зросла дев'яти. Серед них – 11-річна дівчинка, всім медики надали допомогу на місці.
Під час гасіння пожежі евакуювали 18 осіб, 30 – вивели на свіже повітря. Одну людину врятували. 9 осіб – постраждали,
– зазначили пожежники.
Рятувальні служби ще працювали на місці, медики чергували.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, що пожежа також спалахнула у 8-поверховій адміністративній будівлі. На щастя, вогонь ліквідували.
Рятувальники показали наслідки атаки ворога
Коротко про атаку на Київ
- Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що це була 19 повітряна атака на Київ протягом жовтня.
- Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години, дрони росіян традиційно заходили в бік Києва з різних напрямків, на різних висотах.
- У Києві чули вибухи. На щастя, ЗСУ виявили та знищили російські безпілотники.