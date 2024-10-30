Мэр города Виталий Кличко заявил, что обломки дрона попали в жилой дом в Соломенском районе. Воздушная тревога на Киевщине продолжалась с 01:50 по 05:38 30 октября, в столице – с 03:26 по 05:36.
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Что известно о поврежденном доме и раненых людях в Киеве
Виталий Кличко рассказал, что пожар в жилом доме Соломенского района вспыхнул на втором и третьем этажах. У ГСЧС рассказали, что огонь вспыхнул на площади 40 квадратных метров. Уже в 4:56 спасатели ликвидировали пожар.
По состоянию на 4:49 количество раненых возросло до девяти. Среди них – 11-летняя девочка, всем медики оказали помощь на месте.
Во время тушения пожара эвакуировали 18 человек, 30 – вывели на свежий воздух. Одного человека спасли. 9 человек – пострадали,
– отметили пожарные.
Спасательные службы еще работали на месте, медики дежурили.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что пожар также вспыхнул в 8-этажном административном здании. К счастью, огонь ликвидировали.
Спасатели показали последствия атаки врага
Коротко об атаке на Киев
- Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что это была 19 воздушная атака на Киев в течение октября.
- Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов, дроны россиян традиционно заходили в сторону Киева с разных направлений, на разных высотах.
- В Киеве слышали взрывы. К счастью, ВСУ обнаружили и уничтожили российские беспилотники.