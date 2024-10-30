Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты также нанесли удар ракетой неустановленного типа из Белгородской области по частному сектору в Сумской области.

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Что известно об атаке врага дронами

Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты в ночь на 30 октября били по Украине 62 беспилотниками. В частности, запустили ударные БпЛА типа "Шахед" и дроны неустановленного типа.

Также вражеская тактическая авиация постоянно наносит удары управляемыми авиабомбами по прифронтовой территории на Сумском, Харьковском и Донецком направлениях.

По состоянию на 07:00 (30 октября – 24 Канал) подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях,

– заявили военные.

Они уточнили, что воздушное нападение отражали:

зенитные ракетные войска,

авиация,

подразделения РЭБ,

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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По данным воздушных сил, 25 беспилотников локально потеряли. Военные также еще уточняют и обновляют данные.