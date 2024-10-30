Щемливе відео показала Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомляє 24 Канал. Це відбулося внаслідок чергової атаки російськими дронами Солом’янського району в Києві.

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Врятоване життя пухнастика

На опублікованому надзвичайниками відео видно, як рятувальники витягують кота з пошкодженої квартири та надають йому першу допомогу.

Квартира, в якій він перебував, майже повністю вигоріла,

– розповіли у ДСНС.

Внаслідок своєчасних дій рятувальників тварину вдалося реанімувати, і тепер котик повернувся до свого господаря додому, де відновлюється після пережитого стресу.

Надзвичайники рятують кота: дивіться відео

До слова, у Києві понад дві години тривала повітряна тривога. Падіння уламків безпілотника спричинило пожежу в багатоповерховому житловому будинку. Уламками також було пошкоджено будівлю дитячого садочка.

Це вже дев'ятнадцята атака на столицю за жовтень.

Окупанти атакували Україну безпілотниками в ніч на 30 жовтня, запустивши 62 дрони з Орла та Приморсько-Ахтарська. Силам ППО вдалося збити щонайменше 33 з них.