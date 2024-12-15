Утром в Грозном слышали по меньшей мере 4 взрыва. Туда летели беспилотники самолетного типа. 24 Канал передает заявление Кадырова относительно удара.

К теме Удар по спецполку МВД в Грозном: в сети пишут о по меньшей мере 6 пострадавших

Последствия удара по Грозному 15 декабря

Путинский прихвостень заявил, что три дрона атаковали Чечню. Два якобы сбили, а вот один БПЛА "упал" на территории ОМОНа. Если конкретнее, то речь об отряде ОМОН "АХМАТ-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

По словам Кадырова, никто не погиб и не пострадал. Глава Чечни пообещал отомстить Украине, нанося "удары возмездия" по скоплению личного состава Сил обороны.

И действительно, российские оппозиционные журналисты из издания ASTRA подтвердили удар по ОМОНу. Для этого видео геолоцировали.

"Кадры сняты на улице Абузара Айдамирова, там действительно находится Управление Росгвардии по Чеченской Республике", – написали они.

Момент удара по ОМОНу в Чечне: смотрите видео

Впрочем, как и всегда, есть одно "но". Кадыров написал, что беспилотник упал. Но в ролике четко видно, что он пикирует прямо на здание. Спецназовцы непрерывно стреляют по дрону, но не могут его сбить. А потом обреченно докладывают что-то по рации.

То есть Кадыров был вынужден признать удар по ОМОНу. И одновременно попытался как-то скрыть свой позор. Но если посмотреть ролик, все становится ясно: и то, что "дон" врет, и то, что омоновцам грош цена. Это уже вторая атака дронами по Чечне за эту неделю, которую кадыровцы не смогли отбить.