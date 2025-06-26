Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Российский дрон попал в жилой дом

Атака произошла около двух часов ночи 26 июня. Россияне применили ударный беспилотник типа "Герань-2", который попал в пятиэтажный дом в городе Белозерское. В результате этого возник пожар. Под удар попали мирные жители, которые в этот момент находились дома. Взрывной волной было повреждено сразу несколько квартир.

Пожар домов в результате попадания беспилотника / Фото Донецкой областной прокуратуры

Последствия попадания "Герань-2" по пятиэтажному жилому дому в городе Белозерское / Фото Донецкой областной прокуратуры

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате атаки пострадали пятеро гражданских. В частности, телесные повреждения получили 15-летний парень и его мать. Они получили минно-взрывные травмы, осколочных ранений, ушибов, закрытых переломов. Кроме того, ранения получила 86-летняя пенсионерка, которая находилась в собственной квартире во время обстрела. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме раненых, в результате атаки были повреждены три многоэтажки и семь автомобилей, которые находились вблизи места попадания.

Прокуратура уже открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Материалы дела передали для дальнейшего досудебного расследования.