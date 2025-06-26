Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Дивіться також Ракетний удар по Дніпру 24 червня: кількість загиблих знову зросла

Російський дрон влучив у житловий будинок

Атака сталася близько другої години ночі 26 червня. Росіяни застосували ударний безпілотник типу "Герань-2", який влучив у п'ятиповерховий будинок у місті Білозерське. Унаслідок цього виникла пожежа. Під удар потрапили мирні мешканці, які у цей момент перебували вдома. Вибуховою хвилею було пошкоджено одразу кілька квартир.

Пожежа будинків внаслідок влучання безпілотника / Фото Донецької обласної прокуратури

Наслідки влучання "Герань-2" по п'ятиповерховому житловому будинку у місті Білозерське / Фото Донецької обласної прокуратури

За даними Донецької обласної прокуратури, внаслідок атаки постраждали п'ятеро цивільних. Зокрема, тілесні ушкодження отримали 15-річний хлопець і його мати. Вони зазнали мінно-вибухових травм, осколкових поранень, забоїв, закритих переломів. Крім того, поранення дістала 86-річна пенсіонерка, яка перебувала у власній квартирі під час обстрілу. Всім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Окрім поранених, внаслідок атаки було пошкоджено три багатоповерхівки та сім автомобілів, які перебували поблизу місця влучання.

Прокуратура вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Матеріали справи передали для подальшого досудового розслідування.