Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. После масштабной атаки СБУ по российским аэродромам 1 июня потенциальная зона поражения украинских БпЛА охватывает треть территории России – более 6,2 миллиона квадратных километров.

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СБУ ударила дронами аж в Сибири

Под удар попали по меньшей мере 5 авиабаз, поражено более 40 самолетов, в частности стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3.

По данным источников, дроны запускали прямо из фур, которые заранее были припаркованы возле аэродромов. Атаки произошли по аэробазам в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях. Удар по авиабазе "Белая" в Сибири – первый на таком расстоянии от Украины за время полномасштабной войны.

Операция "Паутина", как сообщают украинские медиа, готовилась более полутора лет, ее координировал лично Владимир Зеленский. Часть дронов была заранее доставлена в Россию, размещена в контейнерах и активирована дистанционно в нужный момент.

Несмотря на попытки России преуменьшить потери, в сети появилось немало фото с авиабаз, где видно уничтоженную технику. По данным СМИ, на аэродромах размещались десятки самолетов, которые регулярно атаковали украинские города.