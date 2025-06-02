Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Після масштабної атаки СБУ по російських аеродромах 1 червня потенційна зона ураження українських БпЛА охоплює третину території Росії – понад 6,2 мільйона квадратних кілометрів.

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СБУ вдарила дронами аж у Сибіру

Під удар потрапили щонайменше 5 авіабаз, уражено понад 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3.

За даними джерел, дрони запускали просто з фур, які заздалегідь були припарковані біля аеродромів. Атаки відбулися по аеробазах у Мурманській, Іркутській, Рязанській, Івановській та Амурській областях. Удар по авіабазі "Бєлая" в Сибіру – перший на такій відстані від України за час повномасштабної війни.

Операція "Павутина", як повідомляють українські медіа, готувалась понад півтора року, її координував особисто Володимир Зеленський. Частина дронів була заздалегідь доставлена до Росії, розміщена у контейнерах і активована дистанційно в потрібний момент.

Попри спроби Росії применшити втрати, у мережі з'явилось чимало фото з авіабаз, де видно знищену техніку. За даними ЗМІ, на аеродромах розміщувались десятки літаків, які регулярно атакували українські міста.