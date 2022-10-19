Китай заявил, что ничего не знает об атаке дронов на Киев: в МИДе резко ответили

Власти Китая якобы ничего не знают о российской атаке Киева дронами-камикадзе. В украинском МИД отреагировали на такое заявление,

Украина ожидает более проактивной роли Китая как постоянного члена Совбеза ООН. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал спикер министра иностранных дел Олег Николенко.

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В МИДе прокомментировали заявление Китая

Представитель МИД Китая недавно заявил, что ничего не знает об атаке российских дронов-камикадзе на Киев.

Мне трудно представить, что находящийся в Украине посол Китая не информирует свое правительство об атаках на украинскую столицу. Наше посольство в Пекине также регулярно посылает в китайское внешнеполитическое ведомство информацию о преступлениях России в Украине,

– отметил Николенко.

По его словам, делать вид, что ничего не происходит, когда об этом говорит весь мир, некорректно.

"Мы ожидаем более проактивной роли Китая как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не может быть компромиссов или политических нюансов, когда речь идет об осуждении варварских преступлений против гражданского населения", – подытожил представитель министра иностранных дел.

Коротко об атаке дронами-камикадзе

Утром 17 октября оккупанты атаковали Киев 28 иранскими дронами-камикадзе. Украинским защитникам удалось сбить 23 беспилотника. В частности, один приземлили из стрелкового оружия патрульные.

Однако один из вражеских беспилотников попал в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. Люди оказались под завалами. К сожалению, 5 жителей дома погибли.

Среди них были супруги, которые ждали ребенка. Виктория работала сомелье в известной сети Goodwine. Тело девушки обнаружили в объятиях мужа.

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