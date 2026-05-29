29 мая, 18:39
Россия продолжает терроризировать Украину дронами: в нескольких областях объявлена угроза вражеских БПЛА

Юлия Харченко

Оккупанты снова запустили беспилотники. Российские дроны фиксируют в разных областях Украины.

24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины собрал главное о российской атаке. Если у вас объявлена воздушная тревога – находитесь в безопасных местах.

Где объявлена воздушная тревога?

Угроза российских дронов: смотрите на карте

 

19:07, 29 мая

Скоростная цель на Сумщине курсом на Полтавщину.

19:05, 29 мая

БПЛА на Сумщине в районе населенного пункта Большая Писаревка и Кириковка движутся западным курсом.

19:05, 29 мая

БПЛА на севере Днепропетровщины вблизи населенного пункта Юрьевка, курсом на север.

19:00, 29 мая

БПЛА из Черкасской области в направлении Переяслава (Киевская область).

18:35, 29 мая

  • Полтавщина: БПЛА на западе и центре области, курс – северо-западный;
  • Черниговщина: БПЛА на юге от Сновска, курс – восточный;
  • Сумщина: БПЛА на/против Бурынь с востока, курс – западный.
18:23, 29 мая

Ракета в Донецкой области в направлении Харьковщины.

18:10, 29 мая

Скоростная цель на Сумщине курсом на Черниговщину.

18:07, 29 мая

Ракета на Чернигов!

18:05, 29 мая

Харьковщина: БПЛА на севере Харьковщины, курс – южный/юго-восточный.

