Одесситка признала свою вину. Женщина призвала граждан не ошибаться так, как она и не распространять такие материалы в сети.

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Жительница Одессы признала свою вину

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видеообращение женщины, которая ночью опубликовала кадры с работой сил ПВО. По ее словам, она зафиксировала на видео звуки взрывов и падение сбитого вражеского объекта. Не задумываясь о последствиях, она распространила эти кадры в сети.

Жительница Одессы признала, что такой поступок влечет уголовную ответственность, поэтому она призвала граждан не повторять ее ошибок и не распространять в сети видео, на которых видна работа ПВО, особенно во время воздушной тревоги.

Одесситка признала свою вину после распространения видео с работой ПВО: смотрите видео

Обратите внимание! Распространение кадров, на которых видна работа ПВО, адресов или локаций мест попадания или обломков беспилотников, на которых видны серийные номера, могут помочь врагу корректировать огонь. Поэтому для своей безопасности, безопасности своих родных и своего города или села ни в коем случае не стоит публиковать такие кадры в сети.

Атака дронами-камикадзе

Ночью 4 апреля россияне атаковали южные регионы Украины с помощью иранских дронов-камикадзе. Для атаки враг использовал 17 беспилотников, 14 из которых уничтожили силы ПВО. 13 иранских дронов сбили над Одесщиной и еще 1 над Николаевщиной. Россияне запускали беспилотники с восточного побережья Азовского моря.

Первые взрывы в Одессе начались после 1:00, однако тревога тогда в городе и области еще не была объявлена.

После взрывов в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Как впоследствии сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, захватчики попали в одно из местных предприятий. До утра спасатель был ликвидирован пожаром. К счастью, пострадавших нет.