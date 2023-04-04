Одесситка признала свою вину. Женщина призвала граждан не ошибаться так, как она и не распространять такие материалы в сети.

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Жительница Одессы признала свою вину

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук опубликовал видеообращение женщины, которая ночью опубликовала кадры с работой сил ПВО. По ее словам, она зафиксировала на видео звуки взрывов и падение сбитого вражеского объекта. Не задумываясь о последствиях, она распространила эти кадры в сети.

Жительница Одессы признала, что такой поступок влечет уголовную ответственность, поэтому она призвала граждан не повторять ее ошибок и не распространять в сети видео, на которых видна работа ПВО, особенно во время воздушной тревоги.

Одесситка признала свою вину после распространения видео с работой ПВО: смотрите видео

Атака дронами-камикадзе

Ночью 4 апреля россияне атаковали южные регионы Украины с помощью иранских дронов-камикадзе. Для атаки враг использовал 17 беспилотников, 14 из которых уничтожили силы ПВО. 13 иранских дронов сбили над Одесщиной и еще 1 над Николаевщиной. Россияне запускали беспилотники с восточного побережья Азовского моря.

Первые взрывы в Одессе начались после 1:00, однако тревога тогда в городе и области еще не была объявлена.

После взрывов в одном из районов Одессы вспыхнул пожар. Как впоследствии сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, захватчики попали в одно из местных предприятий. До утра спасатель был ликвидирован пожаром. К счастью, пострадавших нет.