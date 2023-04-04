Одеситка визнала свою провину. Жінка закликала громадян не помилятися так, як вона та не поширювати такі матеріали у мережі.
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Мешканка Одеси визнала свою провину
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук опублікував відеозвернення жінки, яка вночі опублікувала кадри з роботою сил ППО. За її словами, вона зафіксувала на відео звуки вибухів та падіння збитого ворожого об'єкта. Не задумуючись про наслідки, вона поширила ці кадри у мережі.
Мешканка Одеси визнала, що такий вчинок тягне за собою кримінальну відповідальність, тому вона закликала громадян не повторювати її помилок та не поширювати у мережі відео, на яких видно роботу ППО, аж надто під час повітряної тривоги.
Одеситка визнала свою провину після поширення відео з роботою ППО: дивіться відео
Атака дронами-камікадзе
Уночі 4 квітня росіяни атакували південні регіони України за допомогою іранських дронів-камікадзе. Для атаки ворог використав 17 безпілотників, 14 з яких знищили сили ППО. 13 іранських дронів збили над Одещиною і ще 1 над Миколаївщиною. Росіяни запускали безпілотники зі східного узбережжя Азовського моря.
Перші вибухи в Одесі почали лунали після 1:00, проте тривога тоді в місті та області ще не була оголошена.
Після вибухів в одному з районів Одеси спалахнула пожежа. Як згодом повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, загарбники влучили в одне з місцевих підприємств. До ранку рятувальник ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає.