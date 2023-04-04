Про це в ефірі 24 Каналу розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, окупанти намагаються заплутувати українську ППО і саме з цим пов’язана така кількість запущених дронів.

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Нова тактика атаки

Раніше ворог використовував до 14 "Шахедів", наголосила Наталія Гуменюк. Росіяни спрямовували їх на північний та північно-східний напрямки, оминаючи південь через високу результативність оборони та невиправдані атаки. Утім, минулої ночі ворог вирішив про себе нагадати.

"Цього разу вони використовували нову тактику, намагаючись оминути нашу ППО. Зокрема, спрямували "Шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря і на досить низькій висоті. Це для того, щоб вони були максимально непомітні на підходах. Тому й повітряна тривога була оголошена вже під час роботи ППО", – пояснила спікерка.

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Цілі та об’єкти ураження

Така кількість "Шахедів" пов’язана з намаганнями ворога обходити і заплутувати українську ППО відзначила Гуменюк. Цілями атаки були об’єкти критичної та військової інфраструктури. Три дрони влучили в одне з підприємств, там сталася потужна пожежа.

"На ранок рятувальникам вдалося її приборкати. Попередньо постраждалих немає, але продовжується робота слідчих органів. Результати будуть згодом", – відначила спікерка.

Сповіщення про тривогу

Тривога для мешканців була оголошена одночасно з роботою сил ППО, підтвердила Наталія Гуменюк. Це пов’язано саме з новою тактикою росіян, коли вони намагалися приховувати свою атаку і ворожі цілі вже були виявлені на підході.

"На жаль, у нас не настільки доскональні засоби виявлення на дальніх підходах. Ми потребуємо систем, які на моменті старту цілей з пускових установок виявлятимуть їх. Сподіваюся, іноземні партнери, з якими ведуться перемовини, нам в цьому допоможуть. Будемо максимально швидко і ефективно працювати, аби виявити такі цілі для того, щоб попередити, але для того й існують наші нагадування, що пильність втрачати не можна", – наголосила вона.

За словами спікерки, ворог не відмовиться надалі від від подібних атак. І, можливо, шукатиме способи їх урізноманітнити, щоб відчувати умовну перевагу.

Як зараз – цілі виявили на самому підльоті, але потужно спрацювала ППО. Росіяни звикли до таких показників для себе – 75% в нікуди і навіть 20 – 25% готові задовольнитися, вважаючи це результатом. Ну звикли жити на широку ногу – нехай крокують, може порвуть шатни,

– іронічно резюмувала Наталія Гуменюк.