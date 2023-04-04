Нагадаємо, що вночі ворог завдав удару по одному з підприємств Одещини. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Важливо Росіяни атакували Одещину "Шахідами": сили ППО повідомляють про збиття

ЗСУ відповіли росіянам на нічну атаку дронами

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук оприлюднив відео, на якому можна побачити, як одесити у лавах одного з підрозділів ЗСУ відповіли терористам на "шахідну" ніч. Вони завдали потужного удару по місцю розташування ворога.

Працюють підлеглі Сокола. Слава нації,

– зазначив Братчук.

Наші воїни відповіли на атаку дронами Одещини: дивіться відео

Південь України атакували дронами-камікадзе: все, що відомо

4 квітня о 01:13 в Одесі пролунав потужний вибух – спочатку у регіоні не було повітряної тривоги.

Начальник Одеської РВА Юрій Крук повідомив, що російські загарбники завдали ударів по Одесі й Одеському району дронами-камікадзе.

Крук додав, що нашим підрозділам ППО вдалося збити повітряні цілі.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Одеську область із південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва – пусків було до 17. Здійснювали їх із району східного узбережжя Азовського моря.

На Одещині дрон влучив по одному з підприємств і це спричинило пожежу. Рятувальники до ранку ліквідовували вогонь, і їм це вдалося. Жертв немає.

Сергій Братчук зауважив, що з 17 безпілотників 14 знищено Силами протиповітряної оборони: 13 – в небі Одещини, 1 – над Миколаївщиною.

Раніше 27 березня росіяни запустили іранські дрони з північного та південно-східного напрямків. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що запуски здійснювалися з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.