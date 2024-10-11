Этой ночью россияне снова запускали БПЛА, в столице раздавались взрывы. О главных событиях дня, ситуацию на фронте, последствия обстрелов по состоянию на 11 октября, информирует 24 Канал.

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07:13, 11 октября Над Киевом сбили все дроны В КГВА рассказали, что дроны заходили на Киев с разных направлений. Воздушная тревога в городе продолжалась более 3 часов. Силами и средствами ПВО уничтожены все вражеские БпЛА, которые угрожали столице. В Киевской области еще ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Поэтому, в Киеве могут объявить повторную тревогу.

06:55, 11 октября Последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России В Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всей территории боевых действий в Украине. Отмечают, что в сентябре 2024 года украинские войска нанесли удары по складам боеприпасов "Октябрьский", "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае, а 8 октября – по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области, что привело к уничтожению десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников.

06:36, 11 октября В Киеве взрывы В Киеве утром 11 октября прогремели взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона работала по российскому ударному беспилотнику, который пытался атаковать столицу.

06:33, 11 октября На Курщине враг продавил левый фланг Сил обороны Российские вражеские войска продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины, сообщает DeepState. Противник пытается закрепиться в районе населенных пунктов Новоивановка и Зеленый Шлях.