Цієї ночі росіяни знову хапускали БпЛА, у столиці лунали вибухи. Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки обстрілів станом на 11 жовтня, інформує 24 Канал.
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Над Києвом збили усі дрони
У КМВА розповіли, що дрони заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у міста тривала понад 3 години. Силами та засобами ППО знищено усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці.
У Київській області ще ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Тож, у Києві можуть оголосити повторну тривогу.
Наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії
В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні.
Зазначають, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.
У Києві вибухи
У Києві зранку 11 жовтня пролунали вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона працювала по російському ударному безпілотнику, який намагався атакувати столицю.
На Курщині ворог продавив лівий фланг Сил оборони
Російські ворожі війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України, повідомляє DeepState. Противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.
Атака "Шахедами"
У ніч проти п'ятниці, 11 жовтня, окупанти запустили кілька груп "Шахедів". У низці областей оголосили повітряну тривогу, яка тривала усю ніч. Вночі та зранку на Київщині лунали вибухи. Гучно було і у Черкасах.