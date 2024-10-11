Цієї ночі росіяни знову хапускали БпЛА, у столиці лунали вибухи. Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки обстрілів станом на 11 жовтня, інформує 24 Канал.

Дивіться також Російська армія продовжила наступати та просунулася на Донбасі: огляд фронтів від ISW

07:13, 11 жовтня Над Києвом збили усі дрони У КМВА розповіли, що дрони заходили на Київ з різних напрямків. Повітряна тривога у міста тривала понад 3 години. Силами та засобами ППО знищено усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці. У Київській області ще ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Тож, у Києві можуть оголосити повторну тривогу.

06:55, 11 жовтня Наслідки українських ударів по складах боєприпасів у Росії В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українські удари по об'єктах на території Росії можуть вплинути на наступальні операції на всій території бойових дій в Україні. Зазначають, що у вересні 2024 року українські війська завдали ударів по складах боєприпасів "Октябрьский", "Торопець" у Тверській області та "Тихорецьк" у Краснодарському краї, а 8 жовтня – по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників.

06:36, 11 жовтня У Києві вибухи У Києві зранку 11 жовтня пролунали вибухи. Попередньо, протиповітряна оборона працювала по російському ударному безпілотнику, який намагався атакувати столицю.

06:33, 11 жовтня На Курщині ворог продавив лівий фланг Сил оборони Російські ворожі війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України, повідомляє DeepState. Противник намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.