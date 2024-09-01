В ночь на 31 августа враг запускал по Украине более 50 БПЛА. Ночью 1 августа оккупанты повторили атаку. Первыми об угрозе с воздуха начали сообщать мониторинговые каналы. Они заявили о группе БПЛА, которая движется через временно оккупированные территории Херсонской области.
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00:54, 1 сентября
"Шахеды" с Херсонщины курсом на Николаевщину и Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.
00:48, 1 сентября
Оккупанты начали атаку "Шахедами"
Воздушные силы предупредили о группе "Шахедов" на севере Херсонщины.