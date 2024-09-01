У ніч проти 31 серпня ворог запускав по Україні понад 50 БпЛА. Вночі 1 серпня окупанти повторили атаку. Першими про загрозу з повітря почали повідомляти моніторингові канали. Вони заявили про групу БпЛА, яка рухається через тимчасово окуповані території Херсонської області.
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00:54, 1 вересня
"Шахеди" з Херсонщини курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу.
00:48, 1 вересня
Окупанти розпочали атаку "Шахедами"
Повітряні сили попередили про групу "Шахедів" на півночі Херсонщини.