Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

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Что известно о последствиях атаки в Кировоградской области

Андрей Райкович отметил, что ночью на Кировоградщине отработали защитники неба.

В Александровской общине зафиксировано повреждение окон и кровель в нескольких частных домах.

Задело и опору линии электропередач. Бригада местного РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго" уже приступила к восстановлению,

– уточняет Райкович.

По его словам, пострадавших после атаки в регионе нет.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Заметим, этой ночью взрывы раздавались и в Киеве. Сообщалось, что громкие звуки являются следствием работы ПВО по вражеским дронам. В случае объявления тревоги призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.