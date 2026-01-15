Россия запустила более 80 БпЛА, в том числе реактивные: какие отработала ПВО

Враг снова совершил массированную дроновую атаку по Украине. В течение ночи и утром оккупанты применили БпЛА по столице и других регионах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сколько дронов сбила ПВО за время атаки?

Россияне начали атаковать Украину с вечера 14 января. К утру оккупанты запустили всего 82 ударных дрона типа "Шахед" (среди них были и реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Вражеское вооружение летело из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также с ТОТ Крыма (Гвардейское) и Донецка. Военные отмечают, что "Шахедов" было около 60 штук.

Противовоздушная оборона в составе пилотов авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп смогла обезвредить 61 вражеский БпЛА.

21 дрон попал на 13 локациях. Также сбитые обломки упали в трех местах.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– говорится в сообщении Воздушных Сил.



ПВО сбила большинство российских дронов / Инфографика Воздушных Сил

Где недавно атаковал враг?