Россия запустила более 80 БпЛА, в том числе реактивные: какие отработала ПВО
- Россия запустила 82 ударные дроны по Украине, в частности "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другие.
- Противовоздушная оборона Украины обезвредила большинство дронов, но есть попадания.
Враг снова совершил массированную дроновую атаку по Украине. В течение ночи и утром оккупанты применили БпЛА по столице и других регионах.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Смотрите также Оккупанты атакуют "Шахедами" с магнитными минами, которые сбрасывают в снег: чем они опасны
Сколько дронов сбила ПВО за время атаки?
Россияне начали атаковать Украину с вечера 14 января. К утру оккупанты запустили всего 82 ударных дрона типа "Шахед" (среди них были и реактивные), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Вражеское вооружение летело из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также с ТОТ Крыма (Гвардейское) и Донецка. Военные отмечают, что "Шахедов" было около 60 штук.
Противовоздушная оборона в составе пилотов авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем и мобильных огневых групп смогла обезвредить 61 вражеский БпЛА.
21 дрон попал на 13 локациях. Также сбитые обломки упали в трех местах.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности,
– говорится в сообщении Воздушных Сил.
ПВО сбила большинство российских дронов / Инфографика Воздушных Сил
Где недавно атаковал враг?
Утром российский дрон атаковал Львов. Прямо в центре зафиксировано попадание на детской площадке возле памятника Бандере во Львове. Из-за взрывной волны пострадал человек.
Кроме того, под атакой был Киев. Столицу снова атаковали реактивные "Шахеды". В Соломенском районе обломки БпЛА упали на жилой дом.
За прошедшие сутки ВСУ сбили все реактивные дроны, которые враг запустил на Киев. Тогда их было 10.