Ударные дроны летят на ряд украинских городов: где есть угроза атаки "Шахедами"
Вражеские войска вечером 30 марта снова запустили на Украину ударные беспилотники. Из-за этого во многих регионах объявлена воздушная тревога.
У Воздушных силах мониторят ситуацию в небе над Украиной и предупреждают о возможных угрозах.
Что известно о беспилотной атаке?
Призываем вас быть внимательными к воздушным тревогам и соблюдать правила безопасности. Находитесь в укрытиях в случае объявления опасности в вашем регионе.
Отслеживайте движение российских БпЛА с помощью интерактивной онлайн-карты
БпЛА на Житомирщине, курс на Бердичев. БпЛА на Сумщине, курс Черниговщина (Батурин). БпЛА с Киевщины курсом на Брусилов. БпЛА на Киевщине, курс Бородянка\Гостомель. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. БпЛА с Черниговщины на Киевщину, курсом Киевское водохранилище. БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. БпЛА на Полтавщине, курс Миргород.
