"Шахеды" снова терроризировали Украину: где были угрозы атаки
Вражеские войска продолжают запускать ударные БпЛА на украинские города. Из-за этого в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы мониторят ситуацию в небе над Украиной. Информацию о движении российских целей и потенциальных угрозах собрал 24 Канал.
Смотрите также Украинские контратаки сорвали план России по Запорожью, – Силы обороны
Куда летели дроны?
Отслеживайте тревогу в вашем регионе с помощью интерактивной онлайн-карты.
БпЛА – на Харьков. Пуски КАБ на Сумщину. БпЛА курсом на Сумы. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область. Россияне снова ударили дроном по Киевскому району города. Терехов предупредил, что в небе до сих пор сохраняются вражеские БпЛА и призвал жителей соблюдать безопасность. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Харьковщине. В местной ОВА сообщили, что в Полтавском районе произошло падение вражеского БпЛА на открытой территории. Взрывной волной повреждено остекление окон и кровлю здания одного из предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе дрона по Киевскому району Харькова. БпЛА курсом на Харьков с севера. БпЛА на Запорожье, курс северо-западный. БпЛА в Одесской области, курс – населенный пункт Раздельная. БпЛА с Сумщины на Полтавщину, курс юго-западный. В одном из районов Одессы в результате российского удара загорелись машины и балкон жилого дома. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Южное/Одесса). Дроны летят на Опошню на Полтавщине. В Харькове в нескольких многоэтажках выбиты окна в результате удара. Россия ударила по Шевченковскому району Харькова. Пока не известно, есть ли пострадавшие. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Донецкой области. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. БпЛА на Николаев с юга. БпЛА из акватории Черного моря, курсом на Одесскую область. "Прилет" российского БпЛА произошел в Ковпаковском районе Сум. Там в результате удара по автомобильной парковке повреждены 2 машины. К счастью, обошлось без пострадавших. На другой локации из-за атаки "Молнии" пострадал 52-летний мужчина. Врачи оказывают ему медицинскую помощь. Оккупанты обстреляли центральную больницу в городе около 17:20. Под удар попал 59-летний мужчина, который шел по улице. Он получил осколочные ранения ног, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести. БпЛА на границе разграничения Харьковщины и Сумщины, курс на Полтавщину. В Сумах был слышен звук взрыва. Вражеские БпЛА на севере Черниговщины, курс на запад. БпЛА на Харьков с севера. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. БпЛА на границе Харьковщины и Сумщины, курсом на Полтавщину.
Повторный взрыв в Харькове
Россия запустила на Украину почти сотню дронов
Последствия атаки фиксировали на Полтавщине
Взрыв прогремел в Харькове
Россияне ударили по парковке в Сумах
Россияне ударили по больнице в Херсоне
