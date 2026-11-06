Россия провела атаку на Украину более чем двумя сотнями дронов: как отработала ПВО

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, воздушное нападение продолжалось с вечера 5 ноября.

Adv

популярные видео

Как оккупанты терроризировали украинские города?

Для нанесения ударов российские войска применили беспилотники Shahed, аппараты "Гербера" и ложные цели "Пародия", которые запускали из районов российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма и Донецкой области.

Отбивание масштабной воздушной атаки обеспечивали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, а также специалисты по радиоэлектронной борьбе и беспилотным системам Сил обороны Украины.

Последствия атаки и работа противовоздушной обороны

По состоянию на 08:00 украинским защитникам удалось сбить 196 вражеских беспилотников, среди которых 70 аппаратов были оснащены реактивными двигателями. В то же время около 15 ударных дронов оставались в воздушном пространстве, поэтому боевое дежурство продолжалось и утром.

Военные зафиксировали попадания вражеских средств нападения в 14 различных точках. Еще в восьми точках упали обломки сбитых целей.

Реклама

Сбитые цели / ВВС

Отметим, что последствия фиксировали, в частности, в Киевской области. Под ударом оказалась энергетика в Белоцерковском районе.

Ранее мы писали, что в Днепре в результате атаки загорелись кровля частного дома и гаражи. Три человека получили ранения. Также пожары загорелись на объектах критической инфраструктуры.