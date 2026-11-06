Росія атакувала Україну понад двома сотнями дронів: як відпрацювала ППО

Як відпрацювали сили ППО 6 листопада / Getty Images
Російські війська у ніч на 6 листопада випустили по Україні 227 ударних безпілотників, зокрема 86 реактивних апаратів. Сили оборони знешкодили 196 ворожих дронів, бойова робота в небі триває.
Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, повітряний напад тривав із вечора 5 листопада.
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Для ударів війська Росії застосували безпілотники Shahed, апарати "Гербера" та фальш-цілі "Пародія", які запускали з районів російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму та Донеччини.
Відбиття масштабної повітряної атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, а також фахівці радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.
Наслідки атаки та робота протиповітряної оборони
Станом на 08:00 українським оборонцям вдалося знешкодити 196 ворожих безпілотників, серед яких 70 апаратів мали реактивні двигуни. Водночас близько 15 ударних дронів залишалися в повітряному просторі, тож бойове чергування тривало й уранці.
Військові зафіксували влучання ворожих засобів нападу на 14 різних локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.
Зазначимо, що наслідки фіксували, зокрема, на Київщині. Під ударом опинилася енергетика в Білоцерківському районі.
Раніше ми писали, що в Дніпрі внаслідок атаки загорілися покрівля приватного будинку та гаражі. Троє людей дістали поранення. Також пожежі спалахнули на об'єктах критичної інфраструктури.
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