Удар трьома реактивними БпЛА: Росія атакувала енергетику на Київщині

Як повідомила Білоцерківська міська рада в Telegram, профільні служби вже розпочали ліквідацію наслідків нічного обстрілу.

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Що відомо про наслідки обстрілу?

Наразі аварійні бригади намагаються стабілізувати ситуацію в мережі.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашої громади трьома реактивними БпЛА. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Фахівці роблять усе можливе, щоб оперативно перепідключити споживачів на резервні лінії– наголосили в міськраді.

Місцева влада закликала мешканців не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях під час оголошення повітряної тривоги.

Водночас Міністерство оборони держави-агресора у своєму ранковому зведенні офіційно визнало черговий воєнний злочин проти цивільного населення України.

Прогнози

Як Україна може відновлювати пошкоджену енергосистему?