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Росія знищує енергетику України: Зеленський назвав країни, які можуть допомогти

Катерина Мілєніна
Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту

Росія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі, намагаючись залишити країну без світла. Президент Володимир Зеленський розповів про масштаби пошкоджень і нагальну потребу в допомозі міжнародних партнерів.

Кожна електростанція України тією чи іншою мірою постраждала внаслідок російських атак. Про це Зеленський заявив під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту.

 
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