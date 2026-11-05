Росія знищує енергетику України: Зеленський назвав країни, які можуть допомогти

Росія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі, намагаючись залишити країну без світла. Президент Володимир Зеленський розповів про масштаби пошкоджень і нагальну потребу в допомозі міжнародних партнерів.

Кожна електростанція України тією чи іншою мірою постраждала внаслідок російських атак. Про це Зеленський заявив під час виступу на спеціальній панелі 30-го Іберо-американського саміту. Adv популярні відео Доповнюємо новину...

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