Россия уничтожает энергетику Украины: Зеленский назвал страны, которые могут помочь

Россия продолжает наносить удары по украинской энергосистеме, пытаясь оставить страну без света. Президент Владимир Зеленский рассказал о масштабах повреждений и острой необходимости в помощи со стороны партнеров.

Об этом Зеленский заявил во время выступления на специальной панели 30-го Иберо-американского саммита. По словам президента, россияне проводят атаки ракетами и "Шахедами" даже против оборудования, от которого зависит работа атомных электростанций. В то же время благодаря круглосуточной работе ремонтных бригад врагу не удается вызвать полный блэкаут в Украине. Adv популярные видео Дополняем новость...

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