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Удар тремя реактивными БПЛА: Россия совершила атаку на объекты энергетики в Киевской области

Татьяна Бабич
Россия совершила атаку на объекты энергетики в Киевской области - 24 Канал

Россияне провели атаку на объекты энергетики в Киевской области / Shutterstock (иллюстративное изображение)

Ночью 6 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Белоцерковской общины в Киевской области. В результате атаки трех реактивных беспилотников у потребителей возникли перебои с электричеством.

Как сообщил Белоцерковский городской совет в Telegram, профильные службы уже приступили к ликвидации последствий ночного обстрела.

 
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Что известно о последствиях обстрела?

В настоящее время аварийные бригады пытаются стабилизировать ситуацию в сети.

Враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру нашей общины тремя реактивными БПЛА. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно переподключить потребителей на резервные линии– подчеркнули в горсовете.

Местные власти призвали жителей не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время объявления воздушной тревоги.

В то же время Министерство обороны государства-агрессора в своем утреннем сводке официально признало очередное военное преступление против гражданского населения Украины.

Как Украина может восстановить поврежденную энергосистему?

Владимир Зеленский заявил, что для восстановления украинской энергосистемы необходимо усилить международную поддержку и организовать поставки критически важного оборудования.

В частности, Украине необходимы трансформаторы, силовые кабели, современное электротехническое оборудование, а также дизельные и газовые генераторы. Президент призвал Испанию и страны Латинской Америки присоединиться к оказанию помощи.

Среди необходимого оборудования Украина рассчитывает получить:

  • трансформаторы из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии;
  • силовые кабели из Чили;
  • электрооборудование, кабели и генераторы из Испании.

Глава государства подчеркнул, что все оборудование должно соответствовать техническим требованиям украинской энергосистемы, а его доставку необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.

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