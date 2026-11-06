Удар тремя реактивными БПЛА: Россия совершила атаку на объекты энергетики в Киевской области

Как сообщил Белоцерковский городской совет в Telegram, профильные службы уже приступили к ликвидации последствий ночного обстрела.

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Что известно о последствиях обстрела?

В настоящее время аварийные бригады пытаются стабилизировать ситуацию в сети.

Враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру нашей общины тремя реактивными БПЛА. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно переподключить потребителей на резервные линии– подчеркнули в горсовете.

Местные власти призвали жителей не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время объявления воздушной тревоги.

В то же время Министерство обороны государства-агрессора в своем утреннем сводке официально признало очередное военное преступление против гражданского населения Украины.

Прогнозы

Как Украина может восстановить поврежденную энергосистему?