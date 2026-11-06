Удар тремя реактивными БПЛА: Россия совершила атаку на объекты энергетики в Киевской области

Россияне провели атаку на объекты энергетики в Киевской области / Shutterstock (иллюстративное изображение)
Ночью 6 ноября российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Белоцерковской общины в Киевской области. В результате атаки трех реактивных беспилотников у потребителей возникли перебои с электричеством.
Как сообщил Белоцерковский городской совет в Telegram, профильные службы уже приступили к ликвидации последствий ночного обстрела.
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Что известно о последствиях обстрела?
В настоящее время аварийные бригады пытаются стабилизировать ситуацию в сети.
Враг совершил атаку на энергетическую инфраструктуру нашей общины тремя реактивными БПЛА. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно переподключить потребителей на резервные линии
Местные власти призвали жителей не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях во время объявления воздушной тревоги.
В то же время Министерство обороны государства-агрессора в своем утреннем сводке официально признало очередное военное преступление против гражданского населения Украины.
Как Украина может восстановить поврежденную энергосистему?
Владимир Зеленский заявил, что для восстановления украинской энергосистемы необходимо усилить международную поддержку и организовать поставки критически важного оборудования.
В частности, Украине необходимы трансформаторы, силовые кабели, современное электротехническое оборудование, а также дизельные и газовые генераторы. Президент призвал Испанию и страны Латинской Америки присоединиться к оказанию помощи.
Среди необходимого оборудования Украина рассчитывает получить:
- трансформаторы из Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии;
- силовые кабели из Чили;
- электрооборудование, кабели и генераторы из Испании.
Глава государства подчеркнул, что все оборудование должно соответствовать техническим требованиям украинской энергосистемы, а его доставку необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.
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