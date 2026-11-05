Знову удари по енергетиці та критичних об'єктах: Росія атакувала Дніпро та Самар

Відомо, що ворог бив безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

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Чи є постраждалі та які наслідки?

За його словами, у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранень зазнали троє людей.

Пожежі виникли і на об'єктах критичної інфраструктури.



На місцях ударів працюють екстрені служби.

Додамо, що Росія майже всю ніч запускала безпілотники у бік Дніпропетровської області, зокрема Дніпра. В обласному центрі періодично лунали вибухи.

У Самарі перебої зі світлом

Міський голова Сергій Рєзнік розповів, що Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі. У результаті частина міста має перебої з електропостачанням. Також можливі проблеми з водою.

Прошу жителів подбати про себе та близьких: зробити запас води, зарядити телефони та павербанки– додав він.

Рєзнік зазначив, що міські служби працюють над усуненням наслідків атаки. Всі комунальні підприємства забезпечені необхідним для роботи та готові оперативно реагувати на аварійні ситуації.

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"Перебуваємо на постійному зв'язку з енергетиками та комунальними службами. Ситуацію тримаю на особистому контролі. Дякую всім працівникам екстрених і комунальних служб, які зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу міських систем", – підсумував мер Самара.

Окрім Дніпропетровщини, цієї ночі Росія била по складах на Київщині. Внаслідок атаки там виникла масштабна пожежа.