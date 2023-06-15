И, конечно, Беларусь обвинила в этом Вооруженные Силы Украины. Об этом пишут пропагандистские телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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В Беларуси заговорили об "атаке" дронов

Как пишут белорусские СМИ, якобы ВСУ "впервые атаковали" их государство дроном-камикадзе со взрывчаткой.

Предварительно, целью БПЛА мог быть участок нефтепровода "Дружба" в Гомельской области,

– заговорили пропагандисты.

Они отметили, что в конце мая пограничный наряд услышал в небе звук двигателя БПЛА и открыл огонь. Снаряд, прикрепленный к нему, якобы сдетонировал.

"В районе места падения специалисты обнаружили обломки дрона. Пострадавших и разрушений нет", – сказали СМИ.

Последствия "атаки" дронов на Беларусь / фото пропагандистские СМИ

Россию часто "атакуют" дроны