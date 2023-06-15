І, звичайно, Білорусь звинуватила у цьому Збройні Сили України. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Знову примарилися дрони: окупанти заявили про нібито атаку на Крим
У Білорусі заговорили про "атаку" дронів
Як пишуть білоруські ЗМІ, нібито ЗСУ "вперше атакували" їхню державу дроном-камікадзе з вибухівкою.
Попередньо, метою БПЛА могла бути ділянка нафтопроводу "Дружба" в Гомельській області,
– заговорили пропагандисти.
Вони зазначили, що наприкінці травня прикордонний наряд почув у небі звук двигуна БПЛА та відкрив вогонь. Снаряд, прикріплений до нього, буцімто здетонував.
"У районі місця падіння фахівці знайшли уламки дрона. Постраждалих та руйнувань немає", – сказали ЗМІ.
Наслідки "атаки" дронів на Білорусь / фото пропагандистські ЗМІ
Росію часто "атакують" дрони
- 15 червня так звана окупаційна влада півострова вкотре заявила про нібито атаку дронів. Цього разу загарбникам примарилися аж 9 безпілотників.
- 11 червня Аксьонов поскаржився на підрив залізничних колій в Кіровському районі Криму. До речі, через цю частину залізниці окупанти переганяли техніку на материкову частину України.
- Також у Росії заявляли, що вночі 30 травня у Москві невідомі безпілотники нібито пошкодили 3 багатоповерхівки. Також у Підмосков'ї пролунали невідомі звуки вибухів.