Таким образом, местное Движение сопротивления и спецназовцы "поздравили" оккупантов с праздником. Сколько захватчиков удалось ликвидировать неизвестно – информация уточняется.

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Раздались тосты и пришел "хлопок"

Россияне 13 сентября отмечают день подразделений по вопросам миграции системы МВД России. Поздравить оккупантов решили Движение сопротивления и спецназовцы ГУР. Они отправили "подарок" в виде беспилотников со взрывчаткой в Энергодар Запорожской области.

В результате атаки украинцам удалось поразить "паспортный сервис", где оккупанты выдавали российские документы. Он размещался на улице Строителей, 22. Возник пожар и к зданию прибыло несколько нарядов скорой помощи.

Почти в то же время другой дрон атаковал радиокоммуникационный пункт связи, который находился на техническом этаже 14-этажного здания. Отдельно "поздравили" офицеров оккупационной армии, захвативших дома украинцев. БПЛА посетили два "отжатых" россиянами коттеджей на окраине города.

В настоящее время количество жертв среди захватчиков уточняется. В ГУР отметили, что потерь среди мирного населения нет.

Дроны прилетели в Энергодар: смотрите видео

Взрывы на оккупированных территориях