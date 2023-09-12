Таким образом, местное Движение сопротивления и спецназовцы "поздравили" оккупантов с праздником. Сколько захватчиков удалось ликвидировать неизвестно – информация уточняется.
Смотрите также Операция "Деоккупация": как Зеленский четко указал Путину, что Крым будет украинским
Раздались тосты и пришел "хлопок"
Россияне 13 сентября отмечают день подразделений по вопросам миграции системы МВД России. Поздравить оккупантов решили Движение сопротивления и спецназовцы ГУР. Они отправили "подарок" в виде беспилотников со взрывчаткой в Энергодар Запорожской области.
В результате атаки украинцам удалось поразить "паспортный сервис", где оккупанты выдавали российские документы. Он размещался на улице Строителей, 22. Возник пожар и к зданию прибыло несколько нарядов скорой помощи.
Почти в то же время другой дрон атаковал радиокоммуникационный пункт связи, который находился на техническом этаже 14-этажного здания. Отдельно "поздравили" офицеров оккупационной армии, захвативших дома украинцев. БПЛА посетили два "отжатых" россиянами коттеджей на окраине города.
В настоящее время количество жертв среди захватчиков уточняется. В ГУР отметили, что потерь среди мирного населения нет.
Дроны прилетели в Энергодар: смотрите видео
Взрывы на оккупированных территориях
- На участки, на которых россияне проводили псевдовыборы в Запорожской области, прилетели дроны. Эти образования удалось уничтожить Вооруженным Силам.
- 12 сентября в Красноперекопском районе Крыма сообщали о сильном "хлопке". Россияне из-за этого даже подняли в воздух авиацию. Несмотря на столбы дыма, оккупационные власти решили уже классически отмолчаться.
- Так же в честь окончания "выборов" к оккупантам в Мелитополе прилетело несколько БПЛА. ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз Запорожской области на территории Мелитопольского аэродрома.