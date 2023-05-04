Об этом 24 Каналу сказал политолог Александр Антонюк. В то же время, он отметил, что "атака беспилотниками" по Кремлю испортит настроение оккупантам на 9 мая.

Кстати говоря В ВСУ объяснили, что стоит за "пугалками" России о ядерном ударе по Украине

Помешает ли "атака" по Кремлю параду на 9 мая

Антонюк отметил, что, если учесть, что у Путина есть несколько двойников, то не исключен вариант, что на параде 9 мая могут поставить какой-то "живой манекен" под расстрел. Даже если он подвергнется какой-то атаке и будет ликвидирован, российские пропагандисты все равно могут крутить сюжет о том, как доблестные их врачи спасли жизнь диктатора.

Поэтому, по его мнению, проведению 9 мая в Москве ничего не угрожает, так как парад точно не будет проходить с той помпезностью, как это было до 24 февраля 2022 года, когда у них была техника и авиация. Однако ясно, что там будут усилены меры безопасности.

Но этот символический удар беспилотника по одному из главных флагштоков России – это знак, это предупреждение,

– считает Антонюк.

Это, уверен он, испортит настроение оккупантам на 9 мая. Потому что еще несколько лет назад среднестатистический россиянин даже вообразить не мог, что парад победы будет уже не тот и что могут ударить по Кремлю. То есть, что у них уже не будет скрепных мифов, которыми те жили по меньшей мере 80 лет.

Антонюк предположил, как Путин может отомстить за "атаку" на Кремль: смотрите видео

Как может отомстить Путин

Политолог заметил, что российский диктатор Владимир Путин сделал уже практически все, что мог.

Он совершил большое преступление. Это преступление видит весь цивилизованный мир,

– сказал Антонюк.

Ведь, отметил он, если даже Китай голосует за резолюцию ООН, то это о чем-то говорит. Следовательно, что бы ни сделал Путин – любой его шаг ведет к проигрышу.

Поэтому, добавил политолог, нам, конечно, нужно не игнорировать воздушные тревоги, могут быть разные провокации. В то же время применение Путиным ядерного оружия маловероятно, ведь тот понимает, какими для него могут быть последствия.

Что известно об "атаке дронами" на Кремль 3 мая: главное