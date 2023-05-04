Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украине не выгодно, чтобы в результате каких-либо эксцессов с дронами исчез тот же Путин, поскольку он должен понести наказание за содеянное в Украине.
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Какая польза России от "атаки" на Кремль
Подоляк отметил, что в России есть такие люди, как Патрушев, Бастрыкин и Нарышкин. Эти три субъекта думают, что они умны. Нарышкин или Патрушев постоянно говорят о биолабораториях в Украине, что Польша якобы хочет забрать какие-то украинские области, мол, таков был план раздела нашей страны. То есть вроде бы не Россия напала на Украину.
Эти особи пытаются создать другой информационный фон, перехватить повестку дня и сказать – вот смотрите, здесь какие-то теракты, Кремль атакуют, остановите украинцев, потому что это будет приводить к эскалации войны,
– заявил советник главы ОПУ.
Просто эти люди, объяснил он, настолько отстали от современности и считают, что сейчас, когда все в прямом эфире, можно играть в 70-е годы СССР и говорить – "это провокация".
Этой "атакой" Кремль хочет решить 3 задачи
Советник главы ОПУ заявил, что в этом плане у россиян все довольно примитивно:
Во-первых, события произошли ночью, но они ждали 13 часов, чтобы сделать массированный информационный вброс. Было зафиксировано попадание во флагшток и купол маленького дрона с разных ракурсов. Якобы атака даже не поцарапала его купол. А делалось это, чтобы показать внутреннему пользователю.
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Второе – перед этим они заявили о раскрытии группы "украинских диверсантов, которые должны были проводить акции против "глав" Крыма, фейковых оккупационных институций, которых якобы возглавлял зампред Офиса Президента Украины.
То есть они дважды говорят о том, что Офис Президента разрабатывает какие-то акты и мы (Россия — 24 Канал) должны нанести удар по месту, где они готовятся,
– сказал Подоляк.
И третье, по его словам, вызывает обеспокоенность тем, что перед этим они говорили об эшелонированной противовоздушной обороне в Москве. А тут россияне спокойно смотрят, как два никчемных дрона залетают в Сенатский дворец в Кремле.
Это удивительно. Они сами добровольно обнуляют репутацию систем ПВО Москвы,
– заметил советник главы ОПУ.
Подоляк подчеркнул, что из этого можно сделать 3 простых вывода: россияне пытаются напугать свои сообщества ради объединения вокруг Путина, внести раскол в партнерские отношения Украины с союзниками и запугать российскую элиту, чтобы она не думала о заговоре и перевороте в России.
Путин должен сидеть на скамье подсудимых
Он подчеркнул, что Украине не выгодно, чтобы в результате каких-то эксцессов с дронами исчезли тот же Путин, Нарышкин или Патрушев.
Нам гораздо важнее, если они будут сидеть на скамье подсудимых,
– заметил Подоляк.
По его словам, Украина будет уничтожать все, что касается военных объектов на оккупированных территориях, то есть склады, казармы, накопительные базы, топливные базы.
Но, добавил он, происходящее в России не имеет никакого военного смысла. В частности, заходить на Москву маленькими дронами, потому что, во-первых, они не нанесут существенного вреда. Во-вторых, не решают ни один военный вопрос. В-третьих, точно не остановят войну. В четвертых, только добавят пропагандистских баллов России.
Точно мы не будем играть в эту игру, в которую предлагают нам играть в России. Но есть один очень важный нюанс. Эскалация в самой России точно происходит,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
То есть, добавил Подоляк, количество подобных эксцессов будет существенно расти и это будет объективным следствием большой войны, которую начала Россия.
"Атака беспилотников" на Кремль 3 мая: что известно
- Ночью 3 мая в Кремле прогремели мощные взрывы. Оккупанты начали заявлять о якобы "атаке беспилотников", традиционно обвинив во всем Украину.
- Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал такие инциденты "нагнетанием ситуации". Он подчеркнул, что у Украины нет информации о так называемых ночных атаках на Москву.
- Отреагировали на заявления Кремля и в Соединенных Штатах. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видел сообщение об "атаке дронов" на Кремль, однако, не может это подтвердить. Также он добавил, что нужно делить на два все, что говорят в Москве.