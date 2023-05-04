Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украине не выгодно, чтобы в результате каких-либо эксцессов с дронами исчез тот же Путин, поскольку он должен понести наказание за содеянное в Украине.

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Какая польза России от "атаки" на Кремль

Подоляк отметил, что в России есть такие люди, как Патрушев, Бастрыкин и Нарышкин. Эти три субъекта думают, что они умны. Нарышкин или Патрушев постоянно говорят о биолабораториях в Украине, что Польша якобы хочет забрать какие-то украинские области, мол, таков был план раздела нашей страны. То есть вроде бы не Россия напала на Украину.

Эти особи пытаются создать другой информационный фон, перехватить повестку дня и сказать – вот смотрите, здесь какие-то теракты, Кремль атакуют, остановите украинцев, потому что это будет приводить к эскалации войны,

– заявил советник главы ОПУ.

Просто эти люди, объяснил он, настолько отстали от современности и считают, что сейчас, когда все в прямом эфире, можно играть в 70-е годы СССР и говорить – "это провокация".

Этой "атакой" Кремль хочет решить 3 задачи

Советник главы ОПУ заявил, что в этом плане у россиян все довольно примитивно:

Во-первых, события произошли ночью, но они ждали 13 часов, чтобы сделать массированный информационный вброс. Было зафиксировано попадание во флагшток и купол маленького дрона с разных ракурсов. Якобы атака даже не поцарапала его купол. А делалось это, чтобы показать внутреннему пользователю.

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Второе – перед этим они заявили о раскрытии группы "украинских диверсантов, которые должны были проводить акции против "глав" Крыма, фейковых оккупационных институций, которых якобы возглавлял зампред Офиса Президента Украины.

То есть они дважды говорят о том, что Офис Президента разрабатывает какие-то акты и мы (Россия — 24 Канал) должны нанести удар по месту, где они готовятся,

– сказал Подоляк.

И третье, по его словам, вызывает обеспокоенность тем, что перед этим они говорили об эшелонированной противовоздушной обороне в Москве. А тут россияне спокойно смотрят, как два никчемных дрона залетают в Сенатский дворец в Кремле.

Это удивительно. Они сами добровольно обнуляют репутацию систем ПВО Москвы,

– заметил советник главы ОПУ.

Подоляк подчеркнул, что из этого можно сделать 3 простых вывода: россияне пытаются напугать свои сообщества ради объединения вокруг Путина, внести раскол в партнерские отношения Украины с союзниками и запугать российскую элиту, чтобы она не думала о заговоре и перевороте в России.

Путин должен сидеть на скамье подсудимых

Он подчеркнул, что Украине не выгодно, чтобы в результате каких-то эксцессов с дронами исчезли тот же Путин, Нарышкин или Патрушев.

Нам гораздо важнее, если они будут сидеть на скамье подсудимых,

– заметил Подоляк.

По его словам, Украина будет уничтожать все, что касается военных объектов на оккупированных территориях, то есть склады, казармы, накопительные базы, топливные базы.

Но, добавил он, происходящее в России не имеет никакого военного смысла. В частности, заходить на Москву маленькими дронами, потому что, во-первых, они не нанесут существенного вреда. Во-вторых, не решают ни один военный вопрос. В-третьих, точно не остановят войну. В четвертых, только добавят пропагандистских баллов России.

Точно мы не будем играть в эту игру, в которую предлагают нам играть в России. Но есть один очень важный нюанс. Эскалация в самой России точно происходит,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

То есть, добавил Подоляк, количество подобных эксцессов будет существенно расти и это будет объективным следствием большой войны, которую начала Россия.

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