Про це 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україні не вигідно, щоб унаслідок якихось ексцесів із дронами зник той же Путін, оскільки він має понести покарання за скоєне в Україні.

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Яка користь Росії від "атаки" на Кремль

Подоляк зазначив, що в Росії є такі люди, як Патрушев, Бастрикін і Наришкін. Ці три суб'єкти думають, що вони розумні. Наришкін чи Патрушев постійно говорить про якісь біолабораторії в Україні, що Польща нібито хоче забрати якісь українські області, мовляв, такий був план розділу нашої країни. Тобто начебто не Росія напала на Україну.

Ці особини намагаються створити інший інформаційний фон, перехопити порядок денний та сказати – ось дивіться, тут якісь теракти, Кремль атакують, зупиніть українців, бо це буде призводити до ескалації війни,

– заявив радник голови ОПУ.

Просто ці люди, пояснив він, настільки відсталі від сучасності й вважають, що зараз, коли все у прямому ефірі, можна гратись у 70-ті роки СРСР і казати – "це провокація".

Цією "атакою" Кремль хоче розв'язати 3 завдання

Радник голови ОПУ заявив, що в цьому плані у росіян усе доволі примітивно:

По-перше, події відбулись вночі, але вони чекали 13 годин, щоб зробити масований інформаційний вкид. Було зафіксовано потрапляння у флагшток та купол маленького дрона з різноманітних ракурсів. Нібито атака навіть не пошкрябала його купол. А робилося це, щоб показати внутрішньому користувачу.

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Друге – перед цим вони заявили про розкриття групи "українських диверсантів, які мали здійснювати акції проти "очільників" Криму, фейкових окупаційних інституцій, яких нібито очолював замкерівника Офісу Президента України.

Тобто вони двічі говорять про те, що Офіс Президента розробляє якісь акти й ми (Росія — 24 Канал) маємо завдати удару по місцю, де вони готуються,

– сказав Подоляк.

І третє, за його словами, викликає занепокоєння те, що перед цим вони говорили про ешелоновану протиповітряну оборону в Москві. А тут росіяни спокійно дивляться, як два нікчемних дрони залітають у Сенатський палац в Кремлі.

Це дивно. Вони самі добровільно обнуляють репутацію систем ППО Москви,

– зауважив радник голови ОПУ.

Подоляк наголосив, що з цього можна зробити 3 прості висновки: росіяни намагаються налякати свої спільноти заради об'єднання довкола Путіна, внести розкол у партнерські відносини України з союзниками та налякати російську еліту, щоб вона не думала про змову й переворот у Росії.

Путін має сидіти на лаві підсудних

Він наголосив, що Україні не вигідно, щоб унаслідок якихось там ексцесів із дронами зникли той же Путін, Наришкін чи Патрушев.

Нам набагато важливіше, якщо вони сидітимуть на лаві підсудних,

– зауважив Подоляк.

Тому, за його словами, Україна буде знищувати все, що стосується військових об'єктів на окупованих територіях, тобто склади, казарми, накопичувальні бази, паливні бази.

Але, додав він, те, що відбувається в Росії, не має жодного воєнного сенсу. Зокрема, заходити на Москву маленькими дронами, тому що, по-перше, вони не завдадуть суттєвої шкоди. По-друге, не розв'язують жодного воєнного питання. По-третє, точно не зупинять війну. По-четверте, тільки додадуть пропагандистських балів Росії.

Точно ми не будемо гратися в цю гру, в яку пропонують нам грати в Росії. Але є один дуже важливий нюанс. Ескалація в самій Росії точно відбувається,

– наголосив радник голови ОПУ.

Тобто, додав Подоляк, кількість подібних ексцесів суттєво зростатиме і це буде об'єктивний наслідок великої війни, яку розпочала Росія.

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