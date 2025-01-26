В последнее время противник запускает на территорию Харьковской области БПЛА "Молния", которые хоть и не имеют большой разрушительной силы, но, как рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко, также очень опасны. Россияне 25 января применили дроны "Молния", имевшие начинку из поражающих элементов.

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За неделю – 15 пострадавших

За прошедшую неделю в Харьковской области в результате вражеских атак получили ранения 15 человек. Среди них как те, кто имел сложные осколочные ранения, так и те, кто, испытал острую реакцию на стресс.

К сожалению, три человека в течение недели погибли из-за ударов FPV-дронов. Двое мужчин – в Гоптовке в Харьковском районе и женщина – в Петропавловке на Купянщине.

Россия продолжает охоту FPV-дронами за гражданскими людьми. Также под их прицелом – правоохранители и работники экстренной службы. Из 15 пострадавших людей, пятеро было именно правоохранителей.

Харьковские правоохранители 25 января в Купянске нашли неразорвавшиеся барражирующие боеприпасы, которые потом обезвредили спасатели. Эти боеприпасы прикрепляется или к FPV-дронам, или к беспилотникам типа "Молния", а потом они падают на землю и взрываются.

Сделанные из жестянок и фанеры

БПЛА "Молния" сделаны буквально из жестянок и фанеры. Однако они могут быть очень опасными. По Харькову враг запускал их, в частности, 25 января. В результате ударов этими дронами в Холодногорском районе города пострадал инфраструктурный объект и возник пожар, а в Киевском районе произошел взрыв возле государственного предприятия, которое не получило повреждений.

Еще один прилет произошел в Шевченковском районе – на парковке возле гипермаркета. Там на открытой территории было повреждено почти десяток машин. К счастью, не было пострадавших, только были повреждены машины.

Очевидец этой атаки и владелец поврежденного транспорта Юрий Хрустовский рассказал, что его родственник чудом остался жив и невредим во время удара "Молнии".

Главное, что все живы и здоровы, а все остальное – мелочи. Зять стоял возле машины и видел, как оно влетело. Только услышал выстрел и сразу упал. Благодаря тому, что среагировал, остался живым. Хоть машину и побило,

– сказал Юрий.

Беспилотники "Молния" действительно опасны, ведь они почти не фиксируются и во время полета не выдают громкий звук, как "Шахеды". Более того, вчера на месте атаки представители прокуратуры показали, что россияне проводят своеобразный разрушительный эксперимент на украинских территориях.

Они начинили "Молнии" поражающими элементами, которые похожи на маленькие шарики. Такие дроны могут нанести еще больший вред людям, которые будут находиться в месте удара.

Спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко сказал, что на месте попаданий этих дронов было большое количество поражающих элементов, которые разлетелись вокруг. Они повредили автомобили, здания. Небольшие фрагменты этих элементов были изъяты из дверей автомобилей, в которые произошло попадание.

Двери автомобиля не пробили, остались в обшивке. Это похоже на подшипники или шарики, довольно легкие. Среди них есть вообще пустые внутри,

– объяснил он.

Чубенко добавил, что когда дроны "Молния" летают над Харьковом, об этом информирует ряд телеграмм-каналов.

Лучше в это время находиться в помещениях, поскольку эти БПЛА являются не очень мощными, не имеют проникающего действия и не могут пробивать стены или крыши. Они прежде всего вредят людям, которые находятся на улице, на открытой местности. Поэтому если вы хотя бы спрячетесь в квартире или в каком-то помещении, это даст шанс избежать поражения,

– подчеркнул представитель Харьковской облпрокуратуры.

Напомним, что в результате удара беспилотниками по Харькову 25 января в некоторых районах возникли проблемы с электро- и водоснабжением.