Останнім часом противник запускає на територію Харківської області БпЛА "Молнія", які хоч і не мають великої руйнівної сили, але, як розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, також дуже небезпечні. Росіяни 25 січня застосували дрони "Молнія", що мали начиння з вражаючих елементів.

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За тиждень – 15 постраждалих

За минулий тиждень у Харківській області внаслідок ворожих атак зазнали поранення 15 людей. Серед них як ті, хто мав складні уламкові поранення, так і ті, хто, зазнав гострої реакції на стрес.

На жаль, троє людей впродовж тижня загинули через удари FPV-дронів. Двоє чоловіків – у Гоптівці у Харківському районі і жінка – у Петропавлівці на Куп'янщині.

Росія продовжує полювання FPV-дронами за цивільними людьми. Також під їхнім прицілом – правоохоронці та працівники екстреної служби. З 15 постраждалих людей, п'ятеро було саме правоохоронців.

Харківські правоохоронці 25 січня в Куп'янську знайшли нерозірвані баражувальні боєприпаси, які потім знешкодили рятувальники. Ці боєприпаси прикріплюється або до FPV-дронів, або до безпілотників типу "Молнія", а потім вони падають на землю і вибухають.

Зроблені з бляшанок і фанери

БпЛА "Молнія" зроблені буквально з бляшанок і фанери. Однак вони можуть бути дуже небезпечними. По Харкову ворог запускав їх, зокрема, 25 січня. Внаслідок ударів цими дронами в Холодногірському районі міста постраждав інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа, а у Київський район стався вибух біля державного підприємства, яке не зазнало пошкоджень.

Ще один приліт відбувся у Шевченківському район – на паркуванні біля гіпермаркету. Там на відкритій території було пошкоджено майже десяток машин. На щастя, там не було постраждалих, тільки були пошкоджені машини.

Очевидець цієї атаки та власник пошкодженого транспорту Юрій Хрустовський розповів, що його родич дивом залишися живим і неушкодженим під час удару "Молнії".

Головне, що всі живі і здорові, а все решта – дрібниці. Зять стояв біля машини і бачив, як воно влетіло. Тільки почув постріл і одразу впав. Завдяки тому, що зреагував, залишився живим. Хоч машину і побило,

– сказав Юрій.

Безпілотники "Молнія" дійсно небезпечні, адже вони майже не фіксуються і під час польоту не видають гучний звук, як "Шахеди". Ба більше, вчора на місці атаки представники прокуратури показали, що росіяни проводять своєрідний руйнівний експеримент на українських територіях.

Вони начинили "Молнії" уражаючими елементами, які схожі на маленькі кульки. Такі дрони можуть завдати ще більшої шкоди людям, які перебуватимуть у місці удару.

Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко сказав, що на місці влучань цих дронів була велика кількість вражаючих елементів, які розлетілися навкруги. Вони пошкодили автомобілі, будівлі. Невеличкі фрагменти цих елементів були вилучені з дверей автомобілів, в які відбулось влучання.

Двері автомобіля не пробили, залишилися в обшивці. Це схоже на підшипники чи кульки, доволі легкі. Серед них є взагалі порожні всередині,

– пояснив він.

Чубенко додав, що коли дрони "Молнія" літають над Харковим, про це інформує низка телеграм-каналів.

Краще в цей час перебувати в приміщеннях, оскільки ці БпЛА є не дуже потужними, не мають проникної дії і не можуть пробивати стіни чи дахи. Вони насамперед шкодять людям, які перебувають на вулиці, на відкритій місцевості. Тому якщо ви хоча б сховаєтесь в квартирі або в якомусь приміщенні, це дасть шанс уникнути ураження,

– наголосив речник Харківської облпрокуратури.

Нагадаємо, що внаслідок удару безпілотниками по Харкову 25 січня у деяких районах виникли проблеми з електро- та водопостачанням.