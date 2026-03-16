Некоторые стояли прямо на мавзолее: в Москве возле Кремля заметили МОГ – интересные кадры

В Москве на фоне постоянных атак беспилотниками на службу вышли российские мобильно-огневые группы. Их заметили даже возле Кремля.

Об этом пишет аккаунт "ВЧК-ОГПУ" в соцсети Х.

Где заметили МОГ в Москве?

Российские телеграм-каналы писали, что сотрудники российской Федеральной службы охраны в масках и с оружием с утра 16 марта дежурили по всему периметру стены Кремля. Посты стоят и на трибуне мавзолея.

В Москве заметили мобильно-огневые группы 16 марта / Видео из аккаунта "ВЧК-ОГПУ" в соцсети Х

Тем временем OSINT-каналы вечером сообщали об очередной "волне БПЛА" в сторону Москвы.

В центре Москвы дежурят россияне в масках и с оружием / Фото с российских телеграм-каналов

Кстати, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил в эфире 24 Канала, что последний массированный налет дронов имел цель прежде всего создать определенную атмосферу в Москве: нарушить работу аэропортов, активировать системы ПВО. По словам эксперта, даже очень плотную ПВО можно пробить дронами.

Что известно об атаках дронов на Москву?