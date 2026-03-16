Некоторые стояли прямо на мавзолее: в Москве возле Кремля заметили МОГ – интересные кадры
- В Москве возле Кремля были замечены российские мобильно-огневые группы, которые дежурили на фоне атак беспилотниками.
- Сотрудники Федеральной службы охраны с масками и оружием дежурили по периметру стены Кремля и на трибуне мавзолея 16 марта.
В Москве на фоне постоянных атак беспилотниками на службу вышли российские мобильно-огневые группы. Их заметили даже возле Кремля.
Об этом пишет аккаунт "ВЧК-ОГПУ" в соцсети Х.
Интересно Москва вернулась в прошлый век: россияне скупают бумажные карты, пейджеры и рации
Где заметили МОГ в Москве?
Российские телеграм-каналы писали, что сотрудники российской Федеральной службы охраны в масках и с оружием с утра 16 марта дежурили по всему периметру стены Кремля. Посты стоят и на трибуне мавзолея.
В Москве заметили мобильно-огневые группы 16 марта / Видео из аккаунта "ВЧК-ОГПУ" в соцсети Х
Тем временем OSINT-каналы вечером сообщали об очередной "волне БПЛА" в сторону Москвы.
В центре Москвы дежурят россияне в масках и с оружием / Фото с российских телеграм-каналов
Кстати, военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил в эфире 24 Канала, что последний массированный налет дронов имел цель прежде всего создать определенную атмосферу в Москве: нарушить работу аэропортов, активировать системы ПВО. По словам эксперта, даже очень плотную ПВО можно пробить дронами.
Что известно об атаках дронов на Москву?
Москву и другие области России 15 марта массированно атаковали дроны. По данным пропагандистов, российская ПВО якобы сбила более 120 беспилотников.
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о падении обломков и работу экстренных служб на месте происшествия. Из-за угрозы воздушных ударов Росавиация ограничивала работу московского аэропорта Шереметьево. Атака продолжилась и вечером 15 марта.