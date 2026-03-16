Про це пише акаунт "ВЧК-ОГПУ" у соцмережі Х.

Де помітили МВГ у Москві?

Російські телеграм-канали писали, що співробітники російської Федеральної служби охорони в масках і зі зброєю від ранку 16 березня чергували по всьому периметру стіни Кремля. Пости стоять і на трибуні мавзолею.

У Москві помітили мобільно-вогневі групи 16 березня

Тим часом OSINT-канали ввечері повідомляли про чергову "хвилю БпЛА" в бік Москви.

У центрі Москви чергують росіяни в масках і зі зброєю

До речі, військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп наголосив в етері 24 Каналу, що останній масований наліт дронів мав ціль насамперед створити певну атмосферу у Москві: порушити роботу аеропортів, активувати системи ППО. За словами експерта, навіть дуже щільну ППО можна пробити дронами.

