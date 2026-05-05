Пути есть: полковник запаса ВСУ объяснил, как украинским дронам удалось преодолеть московскую ПВО

Ночью 4 мая украинские беспилотники FP-1 атаковали Москву. Они долетели до центра российской столицы. В частности, взрывы раздавались в 6 километрах от Кремля. Наши дроны могут проходить к таким объектам.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил 24 Каналу, что российские "Панцири", которые стоят на определенных повышениях, могут многое не видеть. Хотя почти всю ПВО оккупанты бросили для защиты Москвы.

"Пройти возможно, например, как этот беспилотник проник на предельно малых высотах. Сейчас москвичи в тех соцсетях, которые у них остались, подтверждают, что шли на предельно малых высотах, пытаясь протиснуться между высотками. А это означает, что под радиогоризонт", – объяснил он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский намекнул на угрозу для парада в Кремле. Ведь украинские дроны технически смогут долететь до Москвы. 9 мая в российской столице не планируют демонстрацию военной техники, в частности, с тяжелым вооружением. Дело в том, что Россия не может гарантировать безопасность мероприятия такого формата, в частности, из-за возможности ударов украинских БПЛА.

Какая задача атаки?

Роман Свитан подчеркнул, что военную задачу дрон не выполнит. Основная цель – навести шума перед 9 мая. Для такой цели до "победобесия" можно потратить несколько сотен беспилотников в зависимости от возможностей. Если есть избыток БПЛА, то можно "покошмарить" Москву.

Даже "Панцири", которые стоят на определенных возвышениях, также не видят многого из-за тех же высоток, поэтому такая возможность есть. Один, два, три беспилотника продвинется, ударится о высотку, пытаясь идти на предельно малой высоте,

– отметил военный эксперт.

У россиян большая проблема с тылами. Они почти всю противовоздушную оборону бросили на Москву, поэтому плотность там сейчас огромная. Оккупанты снимают средства со всех направлений: с Северного Кавказа, центральных районов России, из Татарстана, Башкортостана, с нефтеперерабатывающих заводов и так далее, для того, чтобы перекрыть Москву.

Интересно, что военный обозреватель Иван Тимочко объяснил, испортит ли прилет дронов запланированный парад к 9 мая в Москве. По его словам, российской пропаганде крайне сложно придумать оправдание для взрывов, прозвучавших возле Кремля, поэтому этот парад не будет триумфальным. Москвичи же на фоне этого пытаются уехать из города. Кроме того, такие удары отобьют у некоторых иностранных политиков желание ехать на парад.

Что известно об атаке дронов на Москву?

В ночь на 4 мая в Москве взрывались БПЛА. Ударные беспилотники долетели до российской столицы около 1 ночи. В частности, дроны попали всего в 6 километрах от Кремля.

Один из взрывов прогремел на Мосфильмовской улице, где пострадал многоэтажный жилой комплекс "Мосфильмовский". Мэр Сергей Собянин заявил, что в доме на 36 этаже выбило стены трех комнат, все в обломках. Провели эвакуацию жителей дома.