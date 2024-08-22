Первые три дрона сбили в Подольске, где расположен центральный архив минобороны России, примерно в 10 километрах от Московской кольцевой автодороги. Остальные семь БпЛА, попавших в Подмосковье, были поражены в течение часа.

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Существуют ли "четыре кольца обороны"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, что важность этой новости не в том, что БпЛА вообще долетели фактически до Москвы – такие "инциденты" были и раньше. Значение имеет то, что система ПВО Москвы, с ее "четырьмя кольцами обороны" до сих пор не может справиться с дронами.

Важно! Предыдущая массовая атака дронов на Подмосковье произошла ровно год назад. Тогда минобороны России утверждало, что ПВО удалось предотвратить атаку двух БпЛА на Москву.

Сейчас многие российские пропагандисты убеждают, что таким образом преследуется цель "прощупать средства ПВО в Московском регионе. В частности на будущее, на случай начала полномасштабной войны с НАТО".

Нет уже что щупать. Дроны всплыли на информационную поверхность лишь с очередным сокращением подлетного времени именно в Москву. Путин, напомним, начиная войну с Украиной 10 лет назад, хотел его увеличить, а получилось наоборот,

– подытожили в Центре стратегических коммуникаций.

К слову, той ночью в российских городах Брянск и Белгород также раздавались взрывы. Россияне традиционно заявили, что якобы пострадавших и разрушений нет, однако оперативные и экстренные службы работали на месте.